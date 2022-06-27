ВКС РФ уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве — МО РФ
17:00 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС РФ четырьмя высокоточными ракетами уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации „Артем“ в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», — сказал Конашенков.
По его словам, «все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала».
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