ВКС РФ уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве — МО РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС РФ четырьмя высокоточными ракетами уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации „Артем“ в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», — сказал Конашенков.

По его словам, «все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала».