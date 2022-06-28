ВСУ минируют Лисичанск запрещенными минами — офицер ЛНР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные ведут дистанционное минирование города Лисичанск запрещенными противопехотными минами «Лепесток». Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Противник осуществляет дистанционное минирование Лисичанска и его окрестностей запрещенными минами ПФМ-1С „Лепесток“. За истекшие сутки в местное лечебное заведение доставлено порядка 10 мирных граждан с диагнозом „минно-взрывная травма“ (МВТ), большинству из которых были ампутированы конечности», — отметил он.