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НОВОСТИ

ВСУ минируют Лисичанск запрещенными минами — офицер ЛНР

11:00 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные ведут дистанционное минирование города Лисичанск запрещенными противопехотными минами «Лепесток». Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Противник осуществляет дистанционное минирование Лисичанска и его окрестностей запрещенными минами ПФМ-1С „Лепесток“. За истекшие сутки в местное лечебное заведение доставлено порядка 10 мирных граждан с диагнозом „минно-взрывная травма“ (МВТ), большинству из которых были ампутированы конечности», — отметил он.

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