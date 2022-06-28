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НОВОСТИ

Сбер переводит банкоматы на собственное программное обеспечение

15:22 28.06.2022

Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Банк смог отказаться от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрив онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. «Решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для сети банкоматов мы приняли еще в 2018 году и планомерно двигались к этому, разрабатывая собственные решения, - отмечает директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константин Подвальный. - Поэтому мы были готовы к вызову текущего времени. Нам потребовалось кардинально перестроить архитектуру решений и пересмотреть процессы внутри сети. Собственная разработка позволила нам полностью управлять созданием продуктов, достигнуть требуемого уровня надежности и безопасности. В результате мы получили максимальную независимость при обеспечении высокого уровня сервиса в сети устройств самообслуживания».

   Теперь вся логика работы банкоматов, а также инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса действуют с помощью разработок Сбера, в том числе на базе open source решений. Также Сбер завершает разработку программного обеспечения для работы банкоматов в операционной системе на базе открытого исходного кода (Linux). В банке используют несколько российских вендорских решений, которые не планирует заменять. Сейчас успешно завершена миграция 14 тыс. устройств электронной очереди на Linux собственной сборки.

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