Сбер переводит банкоматы на собственное программное обеспечение
15:22 28.06.2022
Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Банк смог отказаться от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрив онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. «Решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для сети банкоматов мы приняли еще в 2018 году и планомерно двигались к этому, разрабатывая собственные решения, - отмечает директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константин Подвальный. - Поэтому мы были готовы к вызову текущего времени. Нам потребовалось кардинально перестроить архитектуру решений и пересмотреть процессы внутри сети. Собственная разработка позволила нам полностью управлять созданием продуктов, достигнуть требуемого уровня надежности и безопасности. В результате мы получили максимальную независимость при обеспечении высокого уровня сервиса в сети устройств самообслуживания».
Теперь вся логика работы банкоматов, а также инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса действуют с помощью разработок Сбера, в том числе на базе open source решений. Также Сбер завершает разработку программного обеспечения для работы банкоматов в операционной системе на базе открытого исходного кода (Linux). В банке используют несколько российских вендорских решений, которые не планирует заменять. Сейчас успешно завершена миграция 14 тыс. устройств электронной очереди на Linux собственной сборки.
НОВОСТИ
- 16:32 28.06.2022
- Драги утверждает, что власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20
- 16:12 28.06.2022
- Силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ контролируют 30% Лисичанска — Мирошник
- 16:00 28.06.2022
- Экс-президент Украины Леонид Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя
- 15:32 28.06.2022
- Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить РФ «спонсором терроризма»
- 15:12 28.06.2022
- РФ ввела санкции в отношении 25 граждан США, в том числе членов семьи Байдена
- 15:00 28.06.2022
- Итоговое коммюнике саммита G7 похоже на «капитуляцию либерализма» — Захарова
- 14:32 28.06.2022
- Начальник Генштаба Британии призвал готовиться к войне с Россией
- 14:12 28.06.2022
- Дума поддержала создание реестра сведений о лицах, причастных к экстремистской организации
- 14:00 28.06.2022
- G7 пообещала вводить санкции в отношении РФ «так долго, как потребуется» — коммюнике
- 13:32 28.06.2022
- Москва запретила деятельность в России двух шведских организаций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать