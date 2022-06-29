На острове Кубанский уничтожено подразделение французских САУ «Цезарь» ВСУ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В ходе специальной военной операции на Украине на острове Кубанский уничтожено подразделение самоходных артиллерийских установок (САУ) «Цезарь» ВСУ французского производства. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Поражено подразделение самоходных артиллерийских установок „Цезарь“ французского производства на острове Кубанский», — сказал он.