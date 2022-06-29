Литва склоняется к компромиссу по калининградскому транзиту – Reuters
18:50 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам источника, Литва опасается, что Россия может использовать военную силу, чтобы проложить сухопутный коридор через ее территорию, если традиционный маршрут для российских товаров в Калининград — сначала через Белоруссию, а затем через Литву — не будет восстановлен.
«Мы должны смотреть правде в глаза, у [российского президента Владимира] Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс», — сказал один из источников.
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