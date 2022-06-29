Президент Индонезии: Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать личное послание российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает британский телеканал «Скай ньюс».

«Хотя этого очень сложно добиться, я заявил о важности мирного решения, — приводит телеканал на своем сайте слова Видодо после встречи с Зеленским в Киеве, который он посетил в среду. — Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я вскоре встречусь». Как указывает «Скай ньюс», пока информации о том, принял ли Зеленский это предложение, нет.

В рамках своего зарубежного турне Видодо также посетит Москву, где на 30 июня запланированы его переговоры с Путиным.