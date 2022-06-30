Глава Shell критически прокомментировал желание стран G7 ограничить цены на российскую нефть
10:20 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инициатива с ограничением цен на нефть из России будет работать в случае присоединения к ней большинства стран. Об этом заявил глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден, передает Bloomberg.
«Инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы», — отметил ван Берден.
Он добавил, что если большинство инициативу не поддержит, тогда нефть из России будет спокойно поставляться в те страны, которые не возражают купить ее. Поэтому все недостатки предложения по ограничению уже видны.
29 июня парагвайский экономист Виктор Рауль Бенитес Гонсалес заявил, что Латинская Америка не будет поддерживать G7 в инициативе по ограничению цен на нефть из России. По его словам, страны «Большой семерки» собираются лишь сжигать за собой мосты. То есть в то время, пока они развиваются сами, слаборазвитые страны этого не могут сделать, даже используя аналогичные возможности. Речь идет о доступном и недорогом топливе, которое есть у России. Газета.Ru
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