10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инициатива с ограничением цен на нефть из России будет работать в случае присоединения к ней большинства стран. Об этом заявил глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден, передает Bloomberg.

«Инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы», — отметил ван Берден.

Он добавил, что если большинство инициативу не поддержит, тогда нефть из России будет спокойно поставляться в те страны, которые не возражают купить ее. Поэтому все недостатки предложения по ограничению уже видны.

29 июня парагвайский экономист Виктор Рауль Бенитес Гонсалес заявил, что Латинская Америка не будет поддерживать G7 в инициативе по ограничению цен на нефть из России. По его словам, страны «Большой семерки» собираются лишь сжигать за собой мосты. То есть в то время, пока они развиваются сами, слаборазвитые страны этого не могут сделать, даже используя аналогичные возможности. Речь идет о доступном и недорогом топливе, которое есть у России. Газета.Ru