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Ученый-физик Дмитрий Колкер, арестованный по делу о госизмене, умер в больнице - СМИ

10:50 03.07.2022 Источник: Интерфакс

Новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер, помещенный под арест в Москве по уголовному делу о государственной измене, скончался в реанимации столичной больницы №29, сообщил "Интерфаксу" источник в учреждении.

"Привезли из следственного изолятора. Скончался", - сказал собеседник агентства. Иных подробностей собеседник не привел.

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