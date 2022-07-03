Таможня Турции не может точно подтвердить информацию о задержании российского судна
18:05 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители турецкой таможни по требованию Киева задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. С таким утверждением выступил в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар.
«Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — приводит слова дипломата агентство Рейтер.
Представитель турецкой таможни в порту Карасу не стал подтверждать или опровергать утверждения Киева о задержании российского сухогруза.
«На данный момент я не могу эту информацию подтвердить или опровергнуть. Могу лишь сказать, что в порту нет этого судна. Но не исключаю, что оно может находиться в открытых водах в непосредственной близости от порта Карасу», — сказал в воскресенье корр. ТАСС собеседник агентства.
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