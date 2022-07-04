В Сбере теперь доступна комбо-ипотека
15:27 04.07.2022
Сбер запустил уникальное предложение на рынке для клиентов, которые собираются покупать квартиру в новостройке, машино-место и/или кладовую. Теперь в Сбере клиент может оформить один комбо-кредит с единой ставкой на весь срок кредитования.
Комбинации могут быть самые разные, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остается неизменным – квартира. Чтобы оформить комбо-ипотеку, клиенту нужно подать обычную заявку на покупку квартиры в новостройке онлайн на Домклик и запросить общую сумму кредита, которая нужна для приобретения нескольких объектов недвижимости.
«Мы рады предложить гражданам уникальный для рынка продукт. Обслуживать один кредит гораздо удобнее, чем три разных, – это меньшая нагрузка на клиента, и финансовая, и психологическая, – отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик Николай Васёв. – Поэтому мы уверены, что наше предложение будет пользоваться большой популярностью у клиентов».
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