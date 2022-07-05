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Доля российского газа в Европе в этом году может стать минимальной за 20 лет — МЭА

11:05 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского трубопроводного газа в Европу в этом году могут снизиться на 45%, до менее чем 80 млрд куб. м, при этом поставки сжиженного природного газа в ЕС вырастут, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Доля российского газа в обеспечении европейского спроса по итогам 2022 года снизится до минимальной более чем за 20 лет — 25%, говорится в отчете МЭА. В 2021 году газ из РФ, по подсчетам МЭА, обеспечивал около 40% потребностей Европы.

«По нашему прогнозу, российские трубопроводные поставки в Евросоюз снизятся более чем на 55% к 2025 году по сравнению с уровнем 2021 года, при этом Россия будет удовлетворять 20% потребностей ЕС в газе», — говорится в отчете МЭА.

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