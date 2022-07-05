Путин запретил выводить дивиденды российских компаний в валюте за рубеж

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин запретил резидентам страны зачислять на зарубежные счета валютные средства, полученные в виде дивидендов от российских компаний. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Речь, в частности, идет об установленном в феврале запрете для резидентов зачислять иностранную валюту на свои зарубежные счета. Для физлиц это ограничение позже было скорректировано и сейчас, согласно информации Центробанка, распространяется на переводы россиян свыше 1 млн долларов США.

Согласно новому указу, положение о запрете таких операций применяется, «в случае если зачисление иностранной валюты и осуществление переводов денежных средств связаны с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов».

Кроме того, теперь резиденты должны исполнять требование о репатриации валюты по внешнеторговым контрактам (обязанность по возврату таких денежных средств на территорию РФ) с учетом доли иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже. Изначально, с 28 февраля, экспортеры должны были продавать 80% валютной выручки, затем эта доля была снижена до 50%. 9 июня Путин отменил обязательный порог, установив, что необходимую долю теперь будет определять правительственная комиссия. Она, в свою очередь, на следующий день сняла требование о продаже валютной выручки.

Как следует из нового указа, теперь у правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций также появляются новые полномочия. Она сможет вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои зарубежные счета, а также на переводы без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.