Главы Минфина и Минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов с Джонсоном
22:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид во вторник подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. Оба министра указали на невозможность продолжать быть членами правительства по этическим соображениям.
«Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать [находиться на этом посту] с чистой совестью», — сообщил Джавид в «Твиттере». Сунак также в «Твиттере» написал, что хотя и признает, что это может быть его последняя министерская роль, не видит возможным оставаться членом кабинета министров. «Люди имеют право ожидать, что правительством управляют должным образом, компетентно и с серьезностью <…> Я верю в то, что [высокие] стандарты достойны для того, чтобы за них бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку», — отметил глава Минфина.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
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