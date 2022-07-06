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НОВОСТИ

Аргентина выразила протест Лондону из-за присвоения особого статуса спорным островам

10:20 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Аргентины направило ноту протеста Великобритании из-за присвоения особого статуса спорным островам Южная Георгия и Южные Сандвичевы, расположенным в южной части Атлантического океана. Об этом сообщило во вторник министерство иностранных дел южноамериканской республики.

«Правительство Аргентины сегодня выразило свое неприятие путем ноты протеста, направленной Великобритании, попытки назвать всю территорию островов Южная Георгия и Южные Сандвичевы „особой охранной зоной“, — говорится в заявлении.

По мнению Буэнос-Айреса, Лондон пошел на «односторонний и незаконный шаг, несовместимый с резолюцией 31/49 Генассамблеи ООН», которая призывает Аргентину и Великобританию воздерживаться от принятия подобных решений.

МИД подчеркнул, что Аргентина считает Южную Георгию и Южные Сандвичевы, наряду с Мальвинскими (Фолкледнским) островами, своей территорий, которую «незаконно заняла Великобритания».

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