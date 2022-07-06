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НОВОСТИ

В Москве выявили 555 случаев заражения коронавирусом за сутки

15:00 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 555 против 339 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 779 939 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 11 против 14 днем ранее, до 44 220. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 358, до 2 588 357.

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