ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили центр подготовки ВСУ в районе Очакова — МО РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КС РФ высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Херсонской области и центр подготовки ВСУ в районе Очакова. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашева и двух батальонов территориальной обороны в районе Николаева, <…> а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Херсонской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова», — сказал он.

По словам Конашенкова, высокоточным оружием также уничтожены три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики.