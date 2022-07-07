ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили центр подготовки ВСУ в районе Очакова — МО РФ
14:12 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КС РФ высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Херсонской области и центр подготовки ВСУ в районе Очакова. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашева и двух батальонов территориальной обороны в районе Николаева, <…> а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Херсонской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова», — сказал он.
По словам Конашенкова, высокоточным оружием также уничтожены три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики.
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