Эксперты Сбера расскажут студентам об этике искусственного интеллекта

12:17

Университет Иннополис при содействии Сбера проводит первую международную школу AI Ethics Summer School, где студенты со всей России, а также из Армении и Казахстана будут работать над составлением рекомендаций в области этики искусственного интеллекта (ИИ) для индустриальных компаний. К участию отобраны студенты магистратуры, аспирантуры и бакалавриата последних курсов юридических или философских направлений, а также специалисты в области информационных технологий. В работе школы принимают участие представители Центра регулирования искусственного интеллекта Сбербанка.

В программе школы — лекции, семинары и групповые практики от экспертов, которые познакомят студентов различных образовательных профилей со всей цепочкой этических, социальных и правовых аспектов в области ИИ.

«Летние школы этики искусственного интеллекта — актуальный мировой тренд, – рассказывает Андрей Незнамов, управляющий директор – начальник Центра регулирования AI Сбербанка. – Сейчас такие мероприятия запускаются в вузах по всему миру, в том числе в кооперации с крупнейшими технологическими компаниями. Сбер обладает уникальной экспертизой в искусственном интеллекте, которой мы готовы поделиться со студентами и разработать правила и методические рекомендации, регламентирующие этические аспекты в рамках проектов для реальных индустриальных компаний».

«Несмотря на повсеместное применение ИИ в социально важных сферах, тема этики в искусственном интеллекте достаточная новая и специалистов в данной области критически мало, – отмечает Рамиль Кулеев, руководитель Института искусственного интеллекта Университета Иннополис. – Благодаря Летней школе этики нашего ИТ-вуза мы решаем две задачи: подготовим специалистов по этике в ИИ и составим новые правила для «Белой книги». Так, при поддержке представителей высшей школы, Сбера и других компаний участники Летней школы организуются в команды, в составе которых будут студенты юридического и философского направлений, а также студенты Университета Иннополис. Студенты философских направлений будут искать этическую проблематику в различных отраслях цифровой экономики, юридических направлений — опишут документальную часть, а студенты Университета Иннополис помогут по техническим вопросам».