РФ и Украина подписали "зерновое" соглашение на разных копиях одного и того же документа

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина подписали одно и то же соглашение по экспорту зерна из Украины, но для подписей представителя каждой из стран были использованы разные копии. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Это одно и то же соглашение, однако они подписали отдельные копии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.