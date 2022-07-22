РФ и Украина подписали "зерновое" соглашение на разных копиях одного и того же документа
20:00 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это одно и то же соглашение, однако они подписали отдельные копии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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