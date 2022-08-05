«Петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже и туже — глава МИД КНР
17:12 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия США не могут повлиять на процесс национального воссоединения Китая, «петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже и туже. Об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Пномпене с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном.
«Фарс, срежиссированный Соединенными Штатами под видом так называемой демократии, нисколько не повлияет на продвижение Китаем великого дела [национального] воссоединения, петля на шее „независимости Тайваня“ только и может, что затягиваться туже и туже», — приводятся его слова в опубликованном в пятницу сообщении на сайте МИД КНР.
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