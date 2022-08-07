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Почти 70% американцев считают, что состояние экономики США ухудшается - опрос

17:25 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние экономики Соединенных Штатов ухудшается, считают более двух третей американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Ipsos («Ипсос»), опубликованные в воскресенье телекомпанией Эй-би-си.

Согласно исследованию, ухудшение состояния экономики замечают 69% жителей США, это худший показатель со времени экономического кризиса 2008 года. Лишь 12% респондентов полагают, что экономические показатели в стране улучшаются, 18% считают, что состояние экономики не изменяется.

Меры, принимаемые президентом США Джо Байденом и его администрацией по восстановлению экономики, не одобряют почти две трети опрошенных — 62%, недовольство властями по шагам относительно борьбы с инфляцией выразили 69% респондентов.

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