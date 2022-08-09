0
0
149
НОВОСТИ

Ряд стран «в своей недружественности» доходят до беспамятства — Песков

14:32 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд государств, уже признанных недружественными РФ, «в своей недружественности» доходят до беспамятства, Москва надеется, что здравый смысл как-то проявит себя. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ и информацию об ограничении для россиян посещения Венсенского замка во Франции.

«Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. Это первое. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран, — сказал представитель Кремля. — Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 09.08.2022
ВС Украины нанесли удар по Токмаку в Запорожье, уничтожена гражданская инфраструктура
0
33
10:05 09.08.2022
Средства ПВО отразили удары украинских военных в Херсонской области
0
104
19:20 08.08.2022
Индия и США начали совместные учения сил спецназа
0
245
15:12 08.08.2022
ВС РФ поразили боевые машины американских РСЗО «Хаймарс» в районе Краматорска — МО РФ
0
307
09:05 08.08.2022
Армия Китая сообщила о продлении учений в районе Тайваня
0
333
18:30 06.08.2022
Израиль продолжит операцию в секторе Газа, увеличит ее интенсивность — министр обороны
0
628
16:00 06.08.2022
ВС РФ уничтожили свыше 470 украинских националистов в Херсонской области
0
687
08:40 06.08.2022
Военное командование Китая не выходит на связь с США - Politico
0
726
08:30 06.08.2022
Радикалы из Газы выпустили по Израилю свыше 70 ракет за два часа
0
728
22:15 05.08.2022
США собираются предоставить Украине очередной пакет военной помощи на 1 млрд долл
0
806

Возврат к списку