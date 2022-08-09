Ряд стран «в своей недружественности» доходят до беспамятства — Песков
14:32 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд государств, уже признанных недружественными РФ, «в своей недружественности» доходят до беспамятства, Москва надеется, что здравый смысл как-то проявит себя. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ и информацию об ограничении для россиян посещения Венсенского замка во Франции.
«Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. Это первое. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран, — сказал представитель Кремля. — Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся».
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