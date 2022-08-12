Сбер на правительственном совещании по развитию туризма рассказал о развитии курорта «Манжерок»

10:42

Фото пресс-службы ВК «Манжерок»



Заместитель председателя правления Сбербанкапринял участие в совещании по вопросу «О развитии индустрии туризма и гостеприимства в Российской Федерации» у председателя правительства РФ, которое состоялось в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Его участниками стали представители органов федеральной и региональной власти.

В ходе совещания Станислав Кузнецов рассказал о реализации инвестиционной программы развития одного из ключевых туристических центров Республики Алтай – всесезонного курорта «Манжерок», который за 2021 год посетило полмиллиона гостей. Ожидается, что по итогам 2022 года эта цифра вырастет еще на 30%. Программа рассчитана на 2022–2024 годы и позволит курорту выйти на лидирующие позиции в стране по целому ряду показателей.

«На примере «Манжерока», который Сбер сейчас активно развивает, мы хотим показать, насколько мощным туристическим потенциалом обладают российские регионы, – отметил Станислав Кузнецов. – Мы видим, что как только появляется инфраструктура, которая обеспечивает необходимый уровень комфорта и транспортную доступность, посещаемость отечественных курортов резко растет. А это и увеличение доходной части региональных бюджетов, и новые рабочие места, да и в целом деньги, которые остаются внутри страны и работают на развитие её экономики».

Всесезонный курорт «Манжерок» – крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. Начиная с 2012 года проект находится в управлении Сбера и является одним из крупнейших в России в области туризма и рекреации.

Сейчас на курорте функционируют три канатные дороги гондольного и кресельного типов и 22 км горнолыжных трасс, гостиничный комплекс 3* ёмкостью 82 номера, ресторан на 240 посадочных мест, прокаты зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для треккинга, детские площадки.

При создании инфраструктуры курорта Сбер действует в рамках политики ESG и устойчивого развития и планирует сертифицировать объект по одному из стандартов «зеленого строительства». Поэтому при строительстве и эксплуатации объекта предпринимаются меры, направленные на создание комфортной, безопасной и энергосберегающей среды. Так, проводится оценка воздействия на окружающую среду и принимаются меры по оптимальному управлению энергопотреблением, для обслуживания территории используются электромобили и подзарядки, реализуются мероприятия по эффективному использованию ресурсов и рациональному обращению с отходами. А также традиционно большое внимание уделяется сохранению естественного ландшафта, благоустройству и озеленению окружающей территории.

Вскоре планируется ввести в эксплуатацию гостиничный комплекс 5* на 304 номера (включает рестораны, SPA-комплекс, конференц-холл, семейный досуговый центр, ski-сервис). Следующие этапы развития курорта подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию панорамного ресторана на горе Малая Синюха на высоте 1040 метров и километры горнолыжных трасс, а также строительство двух новых канатных дорог и горнолыжных трасс. В результате преобразований «Манжерок» займет второе место в стране по протяжённости горнолыжных трасс (52 км) и станет одним из крупнейших горнолыжных курортов России.

Кроме того, в 2021 году на базе курорта «Манжерок» был создан Центр компетенций по управлению горными территориями – профессиональная площадка для горнолыжной индустрии, где обсуждаются ключевые вопросы отрасли. Специалисты центра проводят обучающие семинары с собственниками и генеральными менеджерами ведущих российских горнолыжных комплексов, тестируют снегоуплотнительные машины и снегогенераторы. В ближайшей перспективе на базе центра будут проводиться семинары по обучению судей Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, разрабатываться образовательные программы для отраслевых специалистов, пройдет обучение операторов снегоуплотнительных машин «Вельветовый слет» и многое другое.

ООО «Всесезонный курорт «Манжерок» является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Республики Алтай, имеет статусы «Региональный инвестор» и «Социальный инвестор». К концу 2022 и началу 2023 гг штатная численность Всесезонного курорта «Манжерок» превысит 1450 работников. Курорт признан Ростуризмом лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020, является обладателем премий «Самый посещаемый курорт СФО», «Лучший байк-парк на горнолыжном комплексе», а также премии Ski Business Awards по итогам международной выставки Ski Build Expo 2021.