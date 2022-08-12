Европейский банк проведет платеж за транзит российской нефти через Украину — Reuters

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из европейских банков согласился провести платеж за транзит российской нефти через Украину. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft и еще один источник.

«По нашей информации, банк пересмотрел изначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и в конце концов принял его. Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением», — сказал представитель Slovnaft.