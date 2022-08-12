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Отряды ВСУ укрываются в многокилометровых соляных шахтах в Соледаре, сообщили в ЛНР

13:00 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные силы продолжают наступление в Соледаре в Донецкой Народной Республике, часть украинских силовиков оказывает сопротивление, укрываясь в многокилометровых соляных шахтах. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республике (ЛНР) Виталий Киселев.

«Продолжается наступление в Соледаре. Отдельные отряды ВСУ (Вооруженные силы Украины) оказывают очаговое сопротивление, укрываясь в многокилометровых солевых шахтах», — написал он в своем телеграм-канале с хештегом «с мест сообщают».

В четверг офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы добились существенных успехов в Соледаре и находятся недалеко от центра города.

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