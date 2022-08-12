Пелоси нужно посетить Афганистан, Ирак, Сирию и покаяться за преступления ВС США — МИД КНР
13:05 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу на регулярном брифинге предложил спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси нанести визиты в Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию и принести извинения за убийства мирных жителей американскими военными.
«Если Пелоси правда очень беспокоится о демократии и правах человека, то ей лучше нанести визиты в Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию, где она сможет выразить раскаяние за гибель от рук военных США сотен тысяч мирных жителей. Там она также сможет пообещать, что подобные акты жестокости, причиной которых стало нарушение США Устава ООН и норм международного права, больше не повторятся», — указал дипломат.
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