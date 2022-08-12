Медведев обвинил Киев и Запад в попытке «устроить новый Чернобыль» на Запорожской АЭС

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев обвинил власти Украины и Запад в попытке «устроить новый Чернобыль» на Запорожской АЭС.

«Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов», — написал политик в пятницу в своем телеграм-канале, назвав «стопроцентной брехней» утверждения, что за этими обстрелами стоит Россия.

«Даже ООН не верит. Говорят, что чисто случайно получается. Типо не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — подчеркнул Медведев.