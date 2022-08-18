Напавший на Салмана Рушди плохо знаком с его книгами
10:15 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Напавший на британского писателя Салмана Рушди 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар заявил, что писатель покусился на ислам и исламскую систему взглядов. Об этом он сообщил в среду в интервью, которое дал из тюрьмы газете «Нью-Йорк пост».
«Мне не нравится этот человек. <…> Это человек, покусившийся на ислам, на наши убеждения, на нашу систему взглядов», — сказал он.
В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) с призывом покарать Рушди смертью за богохульство. Причиной подобного призыва стал написанный Рушди роман «Сатанинские стихи», вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда. При этом сам Матар не прочитал книгу целиком. «Я прочитал несколько страниц, я не читал все произведение от корки до корки», — признался он.
Отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к аятолле, задержанный назвал его великим человеком. «Я уважаю аятоллу. Считаю, что он великий человек. Это все, что я готов сказать вам», — сказал Матар.
Он подчеркнул, что хотя был плохо знаком с литературным творчеством Рушди, он смотрел лекции писателя в «Ютубе». По словам обвиняемого, поехать в округ Чаутоква на западе штата Нью-Йорк он решил еще зимой, после того как увидел в «Твиттере» объявление о выступлении автора.
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