Напавший на Салмана Рушди плохо знаком с его книгами

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Напавший на британского писателя Салмана Рушди 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар заявил, что писатель покусился на ислам и исламскую систему взглядов. Об этом он сообщил в среду в интервью, которое дал из тюрьмы газете «Нью-Йорк пост».

«Мне не нравится этот человек. <…> Это человек, покусившийся на ислам, на наши убеждения, на нашу систему взглядов», — сказал он.

В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) с призывом покарать Рушди смертью за богохульство. Причиной подобного призыва стал написанный Рушди роман «Сатанинские стихи», вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда. При этом сам Матар не прочитал книгу целиком. «Я прочитал несколько страниц, я не читал все произведение от корки до корки», — признался он.

Отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к аятолле, задержанный назвал его великим человеком. «Я уважаю аятоллу. Считаю, что он великий человек. Это все, что я готов сказать вам», — сказал Матар.

Он подчеркнул, что хотя был плохо знаком с литературным творчеством Рушди, он смотрел лекции писателя в «Ютубе». По словам обвиняемого, поехать в округ Чаутоква на западе штата Нью-Йорк он решил еще зимой, после того как увидел в «Твиттере» объявление о выступлении автора.