Японские компании могут вскоре подписать контракты на покупку СПГ с "Сахалина 2" - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», который был переведен под управление нового оператора.







Об этом в пятницу сообщила японская общенациональная газета «Асахи».«Крайний срок нашего ответа близится, и мы уведомим [российскую сторону] о нашем намерении в ближайшее время заключить контракты», — приводит издание слова источника.