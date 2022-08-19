Японские компании могут вскоре подписать контракты на покупку СПГ с "Сахалина 2" - СМИ
09:00 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», который был переведен под управление нового оператора.
Об этом в пятницу сообщила японская общенациональная газета «Асахи».«Крайний срок нашего ответа близится, и мы уведомим [российскую сторону] о нашем намерении в ближайшее время заключить контракты», — приводит издание слова источника.
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