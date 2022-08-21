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ВГА жителей Запорожской области не выезжать в Украину

16:38 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти призвали жителей освобожденных районов Запорожской области не выезжать в Украину, так как это может быть опасно для их жизни, сообщается в воскресенье в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодара.

«Посещать еще не освобожденные территории опасно для жизни. Воздержитесь от подобных поездок, если есть такая возможность», — приводятся в сообщении слова главы ВГА Васильевского района Запорожской области, в который территориально входит и Энергодар, Натальи Романиченко.

Поясняется, что предупреждение опубликовано в связи с произошедшим недавно инцидентом. Жительница райцентра, мать шестерых детей, недавно получившая российское свидетельство о рождении на младшего ребенка, была вынуждена отправиться на территорию, подконтрольную Киеву, по вопросам, связанным со старшими детьми. Как уточнили в ВГА, на территории Украины женщину избили, ей и ее шестимесячному малышу угрожали оружием.

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