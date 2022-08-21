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НОВОСТИ

Мощность взрывного устройства в машине Дугиной составила 400 гр в тротиловом эквиваленте

17:32 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощность взрывного устройства, заложенного под днищем джипа, в котором была политолог и журналист Дарья Дугина, составила 400 грамм в тротиловом эквиваленте. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в правоохранительных органах.

«Мощность бомбы составила примерно 400 грамм в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу», — сказал собеседник агентства.

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