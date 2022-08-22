Бомбу на машине Дугиной взорвали дистанционно
11:42 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывное устройство, установленное на автомобиле политолога и журналиста Дарьи Дугиной, привели в действие дистанционным способом. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — сказал собеседник агентства.
Вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области в автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что мощность взрывного устройства составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
В СК считают, что убийство было спланировано и носит заказной характер.
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