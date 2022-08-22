МИД Ирана объяснил, почему не состоялся обмен заключенными с США

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обмен заключенными между иранской и американской сторонами на текущий момент не состоялся из-за неконструктивной позиции США. Такое мнение высказал в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

«Проблема обмена заключенными лежит вне рамок ядерной сделки, и возможность для соответствующего обмена существовала. Однако мы столкнулись с бездействием противоположной стороны, а также пропагандистскими заявлениями», — сказал он. По словам дипломата, «иранские граждане помещены в тюрьмы за обход незаконных санкций США, и их заточение является неправовым и бесчеловечным».

19 февраля глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не хочет связывать вопрос обмена заключенными с США с ядерной сделкой, но Вашингтон заинтересован в обратном. По данным заместителя главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери, американские власти на сегодняшний день удерживают около 15 иранских граждан, которых обвиняют в попытке обхода американских санкций.