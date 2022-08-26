С начала СВО США получили из РФ свыше 3,6 тыс. партий товаров - агентство

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3,6 тыс. партий не попавших под санкции товаров, включая древесину, металлы и резину, прибыли в порты Соединенных Штатов из России с начала спецоперации на Украине в феврале. Об этом в четверг сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).



По его данным, такой показатель значительно меньше, если сравнивать с тем же периодом в 2021 году, когда США получили примерно 6 тыс. партий российских товаров. Текущие поставки оцениваются на сумму более чем в 1 млрд долларов в месяц. Как пишет агентство, никто из участников сделок по обе стороны не ожидал, что торговля после начала боевых действий прекратится вовсе, поскольку запрет на импорт некоторых товаров, скорее всего, «нанесет больше вреда» экономике США, чем России.



«Когда мы вводим санкции, мировая торговля может столкнуться с трудностями. Поэтому наша задача — подумать о том, какие санкции окажут наибольший эффект, но при этом позволят мировой торговле работать», — сказал АП глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джим О’Брайен.



