После визита в РФ Папа Римский готов посетить Донбасс - глава союза староверов

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск готов посетить Донбасс после визита в Россию, который предварительно намечен на весну 2023 года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.



«Папа Римский готов или по пути в Москву, или обратно из Москвы, посетить Донецк, посетить все места трагедий восьмилетних, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду, помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте. Также готов встретиться с детьми-сиротами, с мирными жителями, чтобы самому все увидеть. Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной, и Западом в целом», — рассказал Севастьянов.



Он добавил, что украинские власти активно приглашают понтифика посетить их страну, но Папа Римский хочет приехать в Киев уже после визита в РФ. Севастьянов уточнил, что Папа надеется посетить Россию весной 2023 года, но понтифик готов приехать и раньше, если его пригласят российские власти.



