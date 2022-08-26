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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су переоборудованы для несения ядерного оружия

13:35 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты переоборудованы для несения ядерного оружия.

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут, — заявил Лукашенко журналистам в пятницу, его слова приводит агентство БелТА. — Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово!».

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