Для школ Мелитополя привезли почти 70 тысяч учебников из РФ

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 70 тысяч книг из России привезли в Мелитопольский район Запорожской области, их раздадут школам, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.



«В Мелитопольский район (Мелитополь — областной центр, входит в данный район — прим. ТАСС) доставили российские учебники. На район приехало более 66 тысяч книг. Сегодня их получат сотрудники школ», — написал Рогов в телеграм-канале в пятницу.



Ранее Рогов сообщал, что с 1 сентября на освобожденной части Запорожской области откроются 145 школ, учиться в них будут 30 тысяч детей.



