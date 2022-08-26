Для школ Мелитополя привезли почти 70 тысяч учебников из РФ
14:10 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Мелитопольский район (Мелитополь — областной центр, входит в данный район — прим. ТАСС) доставили российские учебники. На район приехало более 66 тысяч книг. Сегодня их получат сотрудники школ», — написал Рогов в телеграм-канале в пятницу.
Ранее Рогов сообщал, что с 1 сентября на освобожденной части Запорожской области откроются 145 школ, учиться в них будут 30 тысяч детей.
НОВОСТИ
- 15:45 26.08.2022
- Турецкому бизнесу не стоит беспокоиться по поводу санкций США - Минфон Турции
- 15:25 26.08.2022
- В школах ЛНР украинский язык переводят на факультативное преподавание
- 14:20 26.08.2022
- Из-за дефицита риса Индия может ограничить его экспорт - агентство
- 13:35 26.08.2022
- Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су переоборудованы для несения ядерного оружия
- 13:25 26.08.2022
- В Берлине 4 сентября канцлер Шольц встретится с премьер-министром Украины
- 12:32 26.08.2022
- Проект российской АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил строительную лицензию
- 12:25 26.08.2022
- После визита в РФ Папа Римский готов посетить Донбасс - глава союза староверов
- 12:10 26.08.2022
- В Херсонской области будет отремонтирована трасса в Крым - власти
- 12:00 26.08.2022
- Москвичи могут поучаствовать в тестовом голосовании перед выборами в сентябре до 17:00
- 12:00 26.08.2022
- Глава МО Турции заявил, что из Украины вывезено около 800 тыс. тонн сельхозпродукции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать