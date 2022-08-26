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НОВОСТИ

Для школ Мелитополя привезли почти 70 тысяч учебников из РФ

14:10 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 70 тысяч книг из России привезли в Мелитопольский район Запорожской области, их раздадут школам, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитопольский район (Мелитополь — областной центр, входит в данный район — прим. ТАСС) доставили российские учебники. На район приехало более 66 тысяч книг. Сегодня их получат сотрудники школ», — написал Рогов в телеграм-канале в пятницу.

Ранее Рогов сообщал, что с 1 сентября на освобожденной части Запорожской области откроются 145 школ, учиться в них будут 30 тысяч детей.

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