В школах ЛНР украинский язык переводят на факультативное преподавание

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьники Луганской Народной Республики смогут изучать украинский язык на факультативных занятиях. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

«Мы рекомендуем и, собственно, оставляем украинский язык как факультатив. В рамках факультатива учебного плана каждая школа может выбрать большое количество дополнительных часов, если есть потребность в изучении, есть желание у родителей, детей изучать украинский язык. Он как факультатив в школе остается», — приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

В основной программе обучения в качестве обязательной дисциплины, украинский язык не остается, уточнил министр.

Как ожидается, к 1 сентября школы в ЛНР перейдут на российские образовательные стандарты.