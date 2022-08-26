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В школах ЛНР украинский язык переводят на факультативное преподавание

15:25 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьники Луганской Народной Республики смогут изучать украинский язык на факультативных занятиях. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

«Мы рекомендуем и, собственно, оставляем украинский язык как факультатив. В рамках факультатива учебного плана каждая школа может выбрать большое количество дополнительных часов, если есть потребность в изучении, есть желание у родителей, детей изучать украинский язык. Он как факультатив в школе остается», — приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

В основной программе обучения в качестве обязательной дисциплины, украинский язык не остается, уточнил министр.

Как ожидается, к 1 сентября школы в ЛНР перейдут на российские образовательные стандарты.

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