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НОВОСТИ

Суббота в Москве ожидается жаркой: до +34С

09:05 27.08.2022 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность без осадков и до 34 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 27 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит 31-33 градуса тепла, по области - от 29 до 34 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с», - говорится в сообщении. Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

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