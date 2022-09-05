Не менее 8 человек погибли, около 15 пострадали при взрыве у посольства РФ в Кабуле — ТВ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в понедельник около консульского отдела российского посольства в афганской столице. Об этом сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах.

По данным канала, еще не менее 15 человек пострадали.

Как сообщили в МИД РФ, жертвами взрыва стали двое сотрудников российской дипмиссии. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства РФ в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство.