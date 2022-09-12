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На Украине задержали экс-главу СБУ Харьковщины, требовавшего извинений от Зеленского

10:00 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин задержан на Украине. Об этом сообщает в воскресенье издание «Украинская правда».

Сообщается, что его подозревают в государственной измене и оставлении места службы. Издание отмечает, что задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник «не работал на защиту города, а думал только о себе лично», добавив, что «мотивы Дудина выяснят сотрудники правоохранительных органов».

30 мая Дудин обратился к Зеленскому с требованием опровергнуть это заявление и принести извинения. Он заявил, что по любым обвинениям согласен на прохождение исследования с помощью полиграфа и на другие опросы.

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