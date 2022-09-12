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Император Японии призвал активнее рассказывать молодежи об ужасах Второй мировой войны

10:32 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Император Японии Нарухито призвал в понедельник активнее рассказывать молодежи о страданиях, вызванных Второй мировой войной, чтобы сохранить ее уроки для новых поколений. Он заявил об этом в своем выступлении на собрании в Токио по случаю 75-летия создания Японской ассоциации родственников погибших на войне — одной из самых влиятельных в стране общественных организаций.

На этом мероприятии в одной из столичных гостиниц присутствовали также премьер-министр Фумио Кисида, руководители обеих палат парламента и Верховного суда.

«Сейчас память о войне стирается, — сказал император. — Поэтому важно рассказывать новым поколениям о глубоких страданиях переживших ее людей, об их горячем стремлении к миру во всем мире».

Японская ассоциация родственников погибших на войне насчитывает сейчас в своих рядах 570 тыс. семей, она имеет организации во всех 47 префектурах страны. Это объединение оказывает существенное влияние на общественно-политическую жизнь Японии, она играет важную роль на выборах различных уровней.

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