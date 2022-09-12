Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%

10:30

Явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщает официальный Telegram-канал столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году. Как сказано в сообщении, выборы муниципальных депутатов в Москве закончены, завершает свою работу и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Сейчас ведется обработка последних данных, после чего объявят официальные итоги выборов.

По данным штаба, электронный реестр облегчил процесс выборов и решил свою задачу – не позволил допустить повторные голосования. «Опыт пилотной работы реестра можно считать успешным», - считают в штабе.