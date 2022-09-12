В России за сутки выявили 46 488 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 46 488, летальных исходов из-за ковида — на 81. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 52 829 случаев заражения и 86 смертей, всего с начала пандемии — 20 113 098 и 385 429 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 35 660 против 37 288 днем ранее, до 19 096 666.