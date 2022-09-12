На севере Харьковской области украинские силовики начали проводить репрессии — глава ВГА
12:05 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители уже не могут эвакуироваться из населенных пунктов на севере Харьковской области, украинские силовики начали проводить там репрессии. Об этом сообщил в понедельник глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«На наших пунктах пересечения очень большие очереди со стороны Харьковской области. Максимально все сделано для того, чтобы эти люди выходили максимально быстро. <…> Они (украинские войска — прим. ТАСС) заняли населенные пункты на севере Харьковской области <…>, там уже люди не могут пересекать границу. Там уже начались репрессивные действия, и людям уже нужно скрываться», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Ганчев рекомендовал всем жителям области покинуть территорию с целью сохранения жизни и здоровья, отметив, что в Купянске, Балаклее и Изюме достаточно напряженная обстановка.
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