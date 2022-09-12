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Красный Лиман находится под контролем ДНР, обстановка стабильная — Народная милиция

15:12 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью контролируется союзными силами, обстановка в районе стабильная, попытки украинских силовиков прорваться к городу отбиты. Об этом сообщила в понедельник Народная милиция ДНР.

«Город Красный Лиман полностью контролируется Народной милицией Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и подразделениями Российской Федерации», — заявил сотрудник пресс-службы оборонного ведомства ДНР Константин Колыбельский в видеосюжете, размещенном в телеграм-канале Народной милиции. В кадре видна стела с названием города на въезде в Красный Лиман, рядом с ней установлен флаг ДНР.

«Обстановка в Краснолиманском районе, в городе Красный Лиман стабильная, попытки противника прорваться отбиты, враг отошел с потерями. Все нормально, Лиманский район не сдан и не будет сдан», — заявил в том же видеосюжете военнослужащий ДНР с позывным «Гром».

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