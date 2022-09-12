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Потолок цен на природный газ не решит проблему его дефицита в Европе — премьер Норвегии

15:32 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Установление предельной цены на природный газ не решит проблемы нехватки этого энергоресурса в Европе. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен. Выдержки из их беседы опубликовала пресс-служба норвежского правительства.

«Мы согласны вести еще более тесный диалог с ЕС по поводу различных предложений [по разрешению энергетического кризиса], но скептически относимся к установлению потолка цен на газ», — сказал он и отметив, что такая мера «не решит фундаментальной проблемы, которая заключается в том, что в Европе слишком мало газа».

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