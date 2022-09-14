ЕС хочет увеличить импорт электроэнергии с Украины — глава ЕК

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассчитывает существенно увеличить импорт электроэнергии с Украины в обмен на упрощение доступа к единому рынку сообщества и отмену роуминга для украинских операторов связи. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге со своей ежегодной программной речью о состоянии ЕС.

«В марте мы успешно присоединили Украину к своей единой энергосети. Это планировалось в 2024 году, а мы сделали это за две недели, — сказала она. — И сегодня Украина поставляет электричество в ЕС. Я бы хотела существенно увеличить этот положительный торговый обмен».