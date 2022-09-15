Путин прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибыл в четверг в Самарканд, где 15–16 сентября впервые за три года лично примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На четверг у Путина запланированы встречи с зарубежными лидерами в двусторонних и многосторонних форматах, он пообщается с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Ирана Эбрахимом Раиси, с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, 15 сентября состоится трехсторонний саммит Россия — Монголия — Китай с участием глав государств.

В пятницу российский лидер примет участие в заседании Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах. Ожидается, что Путин подробно изложит свое видение стоящих перед организацией задач, предложит некоторые меры по совершенствованию ее деятельности.

Также 16 сентября президент РФ проведет двусторонние встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По завершении всех мероприятий запланировано общение Путина с представителями российских СМИ.