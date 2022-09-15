Боррель признал существование в ЕС соблазна прекратить поддержку Украине
11:05 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины.
«Мы их (Украину — прим. ТАСС) хорошо оснастили, — сказал Боррель в опубликованном в четверг интервью испанской газете „Мундо“. — Нужно сохранять усилия, не стоит давать слабину». «Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удается выдержать последствия, цены, — добавил глава дипломатии Евросоюза. — Мы должны бороться с этим образом мыслей». По его словам, есть по одному такому случаю среди членов и кандидатов на вступление в ЕС.
Боррель отметил, что «Россия не собирается сдаваться, но цель состоит в том, чтобы сделать их непродуктивными». Он также выразил опасение, что ВС РФ могут применить на Украине химическое оружие. Российская сторона ранее неоднократно заявляла о необоснованности подобных утверждений.
«Сейчас не время давать слабину, мы должны поддерживать [Киев] без трещин и выдержать интенсивность испытаний, — добавил глава дипломатии ЕС. — Мы не собираемся доходить до ситуации, когда мы теряем отопление дома». «Я не хочу войны, но ясно, что ее выиграют на поле боя, дипломатия застряла», — считает Боррель.
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