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НОВОСТИ

СберУниверситет отметил 10-летие

13:45 15.09.2022

В 2022 году исполнилось 10 лет СберУниверситету – образовательному центру, который позволяет тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру.

В рамках юбилейных мероприятий СберУниверситет провел день открытых дверей для клиентов и партнёров, пригласив в свой кампус предпринимателей и управленцев ведущих российских компаний.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф открыл деловую программу, рассказал о лидерстве в современном мире, мотивации и развитии команды, а также поделился итогами работы СберУниверситета за первые десять лет его существования.

За это время образовательной платформой СберУниверситета воспользовалось свыше 1 млн человек. Каждый год более 33 тыс. сотрудников Сбера учатся на программах очно и более 100 тыс. – онлайн. Сотрудникам доступны более 500 образовательных решений СберУниверситета, направленных на развитие цифровых, мягких и когнитивных навыков.

Исходя из запросов рынка, СберУниверситет успешно развивает образовательные программы, портфель его программ ежегодно обновляется на 30-40%. Сегодня сотрудники более 2000 компаний-партнеров уже прошли или проходят обучение. Управленцам и предпринимателям доступно более 40 программ и курсов по лидерству, цифровой трансформации и менеджменту. За последние три года число обучающихся по этим программам выросло в три раза. 340 преподавателей и экспертов выступают на программах СберУниверситета. Команда выпустила более 22 собственных книг и аналитических изданий, а также получила более 20 российских и международных наград, которые подтверждают статус одного из лучших образовательных центров страны.

«Я поздравляю нашу команду с 10-летним юбилеем СберУниверситета. Наш университет появился как насущная потребность, как важный инструмент преобразования компании. Когда мы начинали наш путь в части трансформации банка в технологическую компанию, мы видели, что нам радикально не хватает знаний в этих вопросах, не хватает общей платформы для их получения, – отметил Герман Греф. – За эти 10 лет программам СберУниверситета обучилось уже более миллиона человек – мы создали уникальные программы по масштабам и по объемам. До этого никто и никогда такие программы не делал. И мы всегда получаем высокую оценку программ университета не только от наших сотрудников, но и от партнеров. И я не представляю трансформацию таких крупных компаний, как Сбер, без таких масштабных образовательных проектов, как СберУниверситет».

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